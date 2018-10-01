Başkan Özcan şampiyon güreşçileri tebrik etti

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında 3'üncü olan Erhan Yaylacı ile Ahi Pehlivan Güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçileri makamında kabul etti.

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında 3'üncü olan Erhan Yaylacı ile Ahi Pehlivan Güreş müsabakalarında dereceye giren Hasan Efe Ertürk, Alperen Karakaş, Semih Erdem Çakır, Buğra Arbars ve Burak Korkmaz ile birlikte Niksar Belediyespor Güreş Antrenörü Ali Ulusoy ve Güreş Ağası Hasime Yıldırım Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrasında konuşan Başkan Özcan,"Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Erhan Yaylacı ile geçtiğimiz haftalarda düzenlediğimiz Ahi Pehlivan Güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçilerimizi misafir ettik. Ata sporumuz olan güreşimizi ilçemizde marka haline getirmek adına alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Özcan dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.