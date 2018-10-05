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Başkan Özcan'dan ZİÇEV'e destek

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle zarar gören Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Niksar Şubesi’ni ziyaret ederek destek sözü verdi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle zarar gören Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Niksar Şubesi'ni ziyaret ederek destek sözü verdi.


Geçtiğimiz Pazar günü çıkan yangın neticesinde zarar gören ZİÇEV Niksar Şubesi'ni ziyaret eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kuruma geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kurum müdürü Seray Kaynar'dan yangın hakkında bilgiler alan Başkan Özcan Niksar Belediyesi olarak gereken desteğin sağlanacağını belirtti. Niksar Belediyesi Temizlik İşleri Personelinin çalışmalarını sürdürdüğü ZİÇEV'de açıklamada bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Hafta sonu çıkan yangın bizleri ziyadesiyle üzdü. Merkezimizin eski haline gelmesi için ekiplerimizle seferber olduk. Tüm hemşerilerimizden merkezimize destek olmalarını rica ediyoruz” dedi.

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