Başkan Özcan:"Mahallelere 50 milyon lira yatırım yaptık”

4,5 yılda toplamda mahallelere 50 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Başkan Özcan, uyumlu çalışmalarından ötürü muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Özcan, mahallelerde yaşanan problemler hakkında toplantı düzenlendi. Toplantıda muhtarın sorunlarını dinleyen Başkan Özcan, mahallelerde 4,5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Niksar'da 100 kilometre kanalizasyon hattı, 50 kilometre içme suyu hattı, 30 kilometre isale hattı, 10 kilometre yağmur suyu hattı, atık su arıtma tesisi, 2 adet terfi istasyonu, yeni su depolarını kapsayan entegre su projesi hakkında bilgiler veren Başkan Özcan, Kasım veya Aralık gibi projenin ihalesinin yapılacağını söyledi.

Başkan Özcan,"İlçemiz mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, mahallemizde yaşanan olumsuzluklar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. 2014 Mart ayından bugüne kadar mahallelerimize toplamda 50 milyon lira hizmet götürdük. Gelişen ve güzelleşen bir Niksar için çalışıyoruz. Toplantımıza katılan ve bugüne kadar çalışmalarımızda bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.