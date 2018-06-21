Başkan Vidinel; “Bir şehri sevmek, ona emek vermektir”

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel göreve geldiği günden bugüne yaptığı projeler ve aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çekerken halkla iç içe çalışmayı da ihmal etmiyor. Yoğun çalışma temposundan dolayı kendi hayatından ödün veren Vidinel, yeri geldiğinde kahvaltısını simitle makam aracında yapıyor. Sabah erken saatlerde, Japon Diplomat Toshifumi Endo ile uygulanan okul projesini yerinde incelemek için Büyük Kozluca Köyü’ne yola çıkan Başkan Vidinel’in sabah kahvaltısı simit oldu. Zamanla yarışan başkanın makam arabasında simit yemesi sosyal medyada beğeni topladı.

Simitte yerim, açta giderim diyen Başkan Vidinel, Zile’ye hizmet etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Koşullar ne olursa olsun, verdiğimiz mücadele Zile içindir. Baktığımızda bir ilçe için çok büyük işler başardık. Tabi ki her şeyin bir bedeli oluyor. Sabaha karşı yoldan gelip, sabah işimin başında programa katıldığımı bilirim. Yeri gelir kendimizden vazgeçeriz. Bir şehri sevmek, ona emek vermektir.” diyen başkan Vidinel, açta kalsa, uykusuzda kalsa, Zile’ye katacağı bir artı değerin her şeye bedel olduğunu belirtti.