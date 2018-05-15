Zile Belediyesi Başkanı Lütfi Vidinel Filistin’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başka savunan ve direnen olmadığını belirterek, “Ramazan arifesinde İslam dünyası, Müslümanlar imtihan oluyor. Biz Müslümanlar Selahattin Eyyubi’nin mirasını koruyamadık. İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa’yı koruyamadık. Filistin’de kan, gözyaşı ve zulüm var. Filistinli kanından beslenen 8 milyon Siyonist İsrail’e, ABD’ye karşı 1,5 milyar nüfusu olan İslam Alemi neredesin ? Ey ! Müslüman, aynada kendini gör, Müslüman mısın ? Şimdi, şehitlerin kanı üzerinde dalgalanıyor; katil İsrail’in, ABD’nin bayrakları. Dünya suskun, insanlık suskun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başka savunan ve direnen yok. Cumhurbaşkanımızdan başka suskun dünyanın hür sesi yok. Kudüs bir sınav kağıdı.. Dünya Müslümanların önünde. Ey ! Dünya Müslümanları. Ey ! İnsanlık, sınavı kaybediyorsunuz. 14 Mayıs 2018 insanlığın utanç günü. Bütün dünya sussa da, Türk Milleti Filistin’deki haksızlığa, hukuksuzluğa ve işgale susmayacaktır. ABD emperyalizminin orta doğudaki temsilcisi İsrail yaklaşık 100 Filistinli mücahidi şehit etti. 2000’in üzerinde yaralı var. Suskun olan herkes bu katliamın ortağıdır. İslam adına, Kudüs adına ses veren, bu kutlu davaya sahip çıkan tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı, dualarımı arz ediyorum. Abluka altındaki Gazze sınırında eline Türk Bayrağı alan İsrail’in tankına, uçağına taşla karşılık veren mücahid haykırıyor ! ’Ey ! Türk Neredesin’. Gözler kör olsa da, diller lal olsa da, kulaklar sağır olsa da. Kalpten kopan bir ah arş-ı ala’yı inletiyor. Kahrol İsrail!”dedi.