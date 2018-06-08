Başkan Vidinel, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Şehit Ümit Günel Ortaokulu’nda ve Atiye Bekir Dinçerler ilkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Zile Kaymakamı Adnan Tezcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte, miniklere karnelerini dağıtan Başkan Vidinel, uzun ve yorucu bir eğitim maratonunu geride bırakan çocukları kutladı.

Öğrencilerinin donanımlı nesiler olarak yetişmesi için adeta ömürlerini vakfeden öğretmenlere gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür eden Başkan Vidinel, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun ve yorucu bir dönemi tamamladılar. Bu sadece öğrencilerin değil biz velilerin de karnesi. Dolayısı ile başarı veya başarısızlık sadece çocuklarımızın değil ailelerindir. Ailelere çocuklarının karneleri ile ilgili anlayışlı olmalarını, başarılı olamayan çocuklarımıza tepki göstermek yerine bu başarısızlığı başarıya dönüştürecek yolları aramalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımıza gelince, onlar iyi bir tatili fazlasıyla hak etti." dedi.

Zile’de çocukların öncelikli hizmet grubunda yer aldığını da hatırlatan Başkan Vidinel, "Bizlere yarınlarımızın emaneti olan yavrularımızın donanımlı, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. 9 yıllık görev süremiz boyunca çok sayıda okulda tadilat işlemi yaptık. İlçemize on adet semt sahası yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile çocuklarımız daha donanımlı, temiz ve bakımlı sahalarda spor yapacaklar. Gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde. Bizler ne kadar sağlam, sağlıklı bireyler yetiştirirsek geleceğimizde o kadar sağlam temeller üzerine atılmış olur."ifadelerini kullandı.