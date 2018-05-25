Başkan Vidinel, vatandaşların sıkıntılarını dinliyor

Ramazan ayında yoğun bir tempoda çalışan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ilçeye yapılan hizmetlerin yanı sıra halkın istek ve görüşlerini almak için de sık sık esnaf ve vatandaş ziyaretleri düzenliyor. Yaptığı ziyaretlerde belediyenin hizmetlerini ve çalışma programını anlatan Vidinel, vatandaşın isteklerini tek tek uğrayarak dinliyor, daha önce aldığı taleplerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden Başkan Vidinel, çalışmaları denetleme esnasında sokaklardaki gençler ve çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

Halkın her şeyin en iyisine layık olduğunu söylenen Başkan Vidinel,"Yollarımız tamamlanmak üzere. Yapılan işleri takip için Çay Mahallesi’ne gittiğimde karşılaştığım sevgi seli, aldığımız teşekkürler, mübarek Ramazan ayının iftarlığı gibiydi." dedi