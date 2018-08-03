Başkan Vidinel’den emekli personele teşekkür plaketi

Emekli belediye personeli ile tokalaşarak plaket veren Başkan Vidinel, "Tebrik ediyorum, emeklilik dönemin hayırlı olsun" dedi.

Yeni emekli personel ile birlikte çay içerek sohbet eden Başkan Vidinel, "Osman Doğtaş kardeşimiz 35 yıl belediyemiz çatısı altında muhasebemize hizmet vermektedir. Kendisi personelimiz içerisinde kişilik ve verimlilik olarak en beğendiğimiz şahsiyetlerden birisidir. Varlığı ile hem belediyemiz, hem halkımız hizmet aldılar. Bu süreç içerinde hakkımız geçmiş olabilir. Varsa hakkımız, biz kendisine helal ediyoruz. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Zile Belediyesinin kapılarının her zaman emekli çalışanlarına açık olduğunu kaydeden Başkan Vidinel, "Bizi ziyaret edip çayımızı, kahvemizi içmeye de bekliyorum. Hiçbirimiz buralarda kalıcı değiliz. Geride güzel hizmetler bırakmamız önemlidir" dedi.

Emekliye ayrılan personel ise, "Çok güzel bir veda yapıldı. Başkanım yaptığınız bu güzel jest için size çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz, onurlandırdınız" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.