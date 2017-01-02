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02 Ocak 2017 12:10

Başkan Yıldırım: "İyilik Erbaa’dan Türkiye’ye yayılacak"

Başkan Yıldırım:

02 Ocak 2017 12:10

Tokat’ın Erbaa İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, ilçede yapılacak Osmanlı Haftası Etkinlikleri kapsamında başlatılan Zimem Defteri uygulamasını çevre belediyeler ve iş adamlarının da uygulaması için davet mektubu gönderdi.
Erbaa’da Osmanlı Haftası kapsamında yapılan ve geçen yıl Erbaalı iş adamlarının katılımıyla başlayan Zimem Defteri uygulamasının Türkiye genelinde yayılması için Erbaa Belediyesi davet mektubu hazırladı. Başkan Yıldırım hazırlanan mektupları bugün PTT’ye giderek çevre belediyelere ve iş adamlarına gönderdi. Zimem Defteri uygulamasının hayırsever iş adamlarının mahalle bakkallarına giderek veresiye borçların ödenmesi şeklinde gerçekleştirildiği belirtildi.
İyiliğin Erbaa’dan Türkiye’ye yayılması için bu uygulamayı yaptıklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “Biz gücümüz değerlerimiz diyen bir belediyeyiz. Bu minvalde de 3’üncü Osmanlı Haftası Etkinliklerini yapıyoruz. Bu yıl ki etkinliklerimizin teması da Abdülhamit Han olacak. Geçen yıl başlattığımız bir Zimem Defteri uygulaması var. Zimem Defteri eşraflardan, zenginlerden bir kısım kişilerin, mahalle bakkallarına giderek burada defterin başından, sonunda ve ortasından isimler seçerek borçları ödüyor. Ödeyen kişi kimin borcunu ödediğini bilmiyor, borcu ödenen kişi de kimin ödediğini bilmiyor. Biz bunu Erbaa’dan tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İyilik Erbaa’dan tüm Türkiye’ye yayılacak inşallah. Bununla ilgili biz Tokat Valimize ve tüm belediye başkanlarımıza biz Zimem Defteri uygulaması yapıyoruz buyurun siz de yapın diyerek ilk önce Tokat’a sonra Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Unuttuğumuz ve unutturulan değerlerimizi tekrar hatırlamak istiyoruz" dedi.



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