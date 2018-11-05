Başkan Yıldırım, “Organ Bağışı Haftası” Etkinliklerine Katıldı

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise, etkinliğe katılarak bağışta bulundu.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım arasında düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Görevliler, ülke genelinde yaklaşık 25 bin hastanın umutla beklediği organ bağışına ilişkin çeşitli broşürler dağıttı. Daha sonra standın açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş kesti. Standın hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Türkiye'de organ bağışı sayısının az olmasının önemli sebebinin yanlış bilgi, önyargı ve korkudan kaynaklandığını belirten Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş “Türkiye'de organ bağışı sayısı beklediğimizden çok daha az seviyededir. Bunun asıl sebebi de organ ve doku nakli için organ ve doku temininin yetersiz olmasıdır. Bunun da en büyük sebebi gönüllü bağışçı sayısının az olmasıdır. Gönüllü bağışçı sayısının az olmasının sebebi ise insanlarımızın bağış konusundaki bilgilerinin yetersiz olması veya yanlış bilgilerinin olmasıdır. İnsanlarımızın organ bağışı konusundaki hassasiyetinin az olmasıdır. Korkularımız fazladır. Önyargılarımız fazladır. Bu etkinlikleri yapmamızdaki amaç, organ bağışı konusunda Erbaalı hemşerilerimizde farkındalık oluşturmak, onlara doğru bilgileri aktarmak ve Erbaalı hemşerilerimizi organ bağışı konusunda teşvik etmektir“ dedi.

Kendisinin de organ ve doku bağışçısı olduğunu kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise “Organ bağışı diye bir şey var. Hepimiz sağdan, soldan duyuruyoruz. Bir yerlerden okuyoruz ama bunun nasıl olduğunu dini, hukuki ve insani boyutuyla konuya nasıl bakılması gerektiğini bilmiyoruz. Bunun farkında değiliz. Bir farkındalık oluşturmak ve topluma organ bağışı nasıl yapılır, dini anlamda, hukuki anlamda ve insani anlamda neler yaşanıyor bunları anlatmamız gerekiyor. Biz bu anlamda Avrupa'nın da gelişmekte olan ülkelerin de gerisindeyiz. Bununla ilgili ön yargılardan bahsetti başhekim bey. Bilgi eksikliğinden bahsetti. Geleneklerden bahsetti. İnşallah bu tabuları aşarak ki ben bir organ ve doku bağışçısıyım. Bununla ilgili eşimi ve ailemi de bilgilendirdim. Ben organlarımı ve dokumu bağışladım. ‘Sakın ola duygusal davranmayın. Bana bir şey olduğu zaman ve nakil olabiliyorsa ben gönüllü bağışçıyım' dedim. Bu dini anlamda da helaldir. Hukuki anlamda da helaldir. Haktır. İnsani anlamda da bir gerektir.” diye konuştu.