Başkan Yıldırım'ın acı günü

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın annesi Ayşe Yıldırım (68) son yolculuğuna uğurlandı.
Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım (68) son yolculuğuna uğurlandı.
Erbaa ilçesinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeni ile tedavi gören Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım, Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öğle namazını müteakip Erbaa Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Yıldırım'ın cenazesi Sarmadut Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, 26'ncı dönem AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.