İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yıldırım'ın acı günü

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın annesi Ayşe Yıldırım (68) son yolculuğuna uğurlandı.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım (68) son yolculuğuna uğurlandı.


Erbaa ilçesinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeni ile tedavi gören Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım, Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öğle namazını müteakip Erbaa Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Yıldırım'ın cenazesi Sarmadut Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenazeye Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, 26'ncı dönem AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.