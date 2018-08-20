Bayram arefesinde evsiz kaldılar

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Karabodur Çıkmazı Sokak’ta, Bahadır Şahin’in ikamet ettiği iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sokaktaki mahalle sakinleri de evlerinden dışarı çıktı. Niksar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına bazı mahalle sakinleri de destek verdi.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.