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20 Ağustos 2018 14:41

Bayram arefesinde evsiz kaldılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bayram arefesinde evsiz kaldılar

20 Ağustos 2018 14:41


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Karabodur Çıkmazı Sokak’ta, Bahadır Şahin’in ikamet ettiği iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sokaktaki mahalle sakinleri de evlerinden dışarı çıktı. Niksar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına bazı mahalle sakinleri de destek verdi.


Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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