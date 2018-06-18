Bayram tatili doğa katliamı ile bitti

Tokat’ın doğal güzelliğiyle ön plana çıkan ilçesi Almus’ta 3 günlük bayram tatili mesire alanlarını çöplüğe çevirdi. Orman Evleri bölgesinde tatili piknik yaparak geçiren vatandaşlar, arkalarında bıraktıkları çöp yığınları pes dedirtti.

Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Ataköy’e 2 kilometre Almus’a ise 10 kilometre mesafede bulunan Orman Evleri’ne mücavir alanları dışında olmasına karşın haftalık periyotlarla çöp aracı ve temizlik personeli gönderdiklerini söyleyerek, bölgede konuşlandırılmış çöp kutuları ve konteynırları yerine doğal alanın vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılmasının doğal yapıya zarar verdiğini söyledi.

Başkan Arıkan, "Bizim insanımızın kendisi de yürekleri kadar temizdir. Ama ne yazık ki içimizde doğal alanları bilinçsiz bir şekilde kullananlar olduğunu da gözlemliyoruz. Piknik alanlarında çöp öbekleri oluşuyor. Çöp kutularının kendisi değil, etrafı çöplük olarak kullanılıyor. Amacımız bu insanları vatandaşlarımıza şikayet etmek ya da yatığımız işe bahane üretmek değil. İsteğimiz bilinçsiz kullanımı asgari seviyeye çekmek. Tüm vatandaşlarımızdan bu tarz davranışta bulunan insanları uyarmalarını istiyorum. Çöplerin en azından konteynırlara ya da çöp kutularına atılmaları da bizim için yeterli. Tüm hemşehrilerime verecekleri destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.