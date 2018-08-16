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16 Ağustos 2018 15:07

Bayram trafiğine drone desteği

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde arttırılan trafik uygulamaları drone desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Bayram trafiğine drone desteği

16 Ağustos 2018 15:07


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tüm yurtta ailecek seyahat eden vatandaşlara yönelik olarak uygulanmakta olan "Kırmızı Düdük" çalışması hakkında basına ve Tokatlılara bilgi verdi. Tokat-Turhal yolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen Kurban Bayramı yol uygulamasında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara üzerinde "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazılı tişört ve şapkalarla birlikte düdük hediye edildi. Sürücü anne ve babaların bu uygulama sayesinde hata yaptıkları ilk anda direkt olarak kendi çocukları tarafından uyarılacağını söyleyen Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, çocuklara verilen bu sorumluğun trafik bilincinin ve farkındalığının oluşmasında da büyük önem arz ettiğini söyledi. Drone destekli uygulamayla ilgili de konuşan Topaloğlu, "Ekip sayılarımızı arttırarak bu yoğun trafiği, sürücülerin kazasız bir şekilde atlatmaları için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.


Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına kolonya lokum ikramı yapıldı.




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