Bayramı öncesinde trafik eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentte taşımacılık yapan firma yönetici, şoför ve muavinlerine bayram ve bayram tatili dönemlerinde trafik kazalarının önlenmesi meydana gelen kazalarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca araç sürücülerine ayrıca otobüste bulunan tüm koltukta emniyet kemeri kullanımı ile ilgili olarak yolcuların bilgilendirilmesi, sürücülerin yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının önlenmesi,araç sürücülerinin uyması gereken yasal hız sınırları, araç kullanırken cep telefonu kullanımının etkileri, yol üzerinde trafiği tehlikeye düşürmeden indirme bindirme esasları ve araçta bulundurulması gereken araç-gereçler konusunda bilgilendirme yapıldı.