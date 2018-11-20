Belediye başkanı organlarını bağışladı

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Yenişehir'de açılan standa giderek organlarını bağışlayan Başkan Bekler ve başkan yardımcıları Muzaffer Eyimaya, Yusuf Geniş, Rüştü Çoban ve Hakan Alparslan organ bağışı başvurusunda bulundu. Organ bağışına öncülük eden Başkan Bekler, binlerce insanın hayata tutunmak için organ nakli beklediğini ifade ederek, herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

Başkan Bekler, "Belediye başkan ve başkan yardımcıları olarak bugün organlarımızı bağışladık. Bir organ bir hayat kurtarıyor. Bizim gibi toplumun önünde olan insanların bu şekilde hayırlı kampanyalara destek vermesi toplumun duyarlılığını arttırıp farkındalık oluşturuyor" dedi.

Belediye çalışanlarının organlarını bağışlamaları için teşvikte bulunacaklarını ifade eden Başkan Bekler, "Dini hassasiyeti olan vatandaşlarımızın bu konu da Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu fetvaya da başvurmalarını rica ediyorum" dedi.