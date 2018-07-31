Belediye ekipleri çöp evi temizledi

Minarei Kebir Mahallesi Vazanalı Sokak’ta iki katlı bir ahşap çöp ev, Zile Belediyesi ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi. Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle yakınlarının şikayette bulunduğu eve giden temizlik ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Doksan yaşındaki Naciye Kayalar’ın evinden 2 kamyon dolusu çöp çıkartan ekipler, tamamen boşalttıkları evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürü Şükrü Demir, çöp evler hakkında gelen şikayetlerin anında değerlendirmeye alındığını söyledi.