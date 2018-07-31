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31 Temmuz 2018 13:24

Belediye ekipleri çöp evi temizledi

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde çöp ev belediye ekiplerince temizlendi.

Belediye ekipleri çöp evi temizledi

31 Temmuz 2018 13:24


Minarei Kebir Mahallesi Vazanalı Sokak’ta iki katlı bir ahşap çöp ev, Zile Belediyesi ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi. Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle yakınlarının şikayette bulunduğu eve giden temizlik ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.


Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Doksan yaşındaki Naciye Kayalar’ın evinden 2 kamyon dolusu çöp çıkartan ekipler, tamamen boşalttıkları evi ilaçlayarak dezenfekte etti.


Temizlik İşleri Müdürü Şükrü Demir, çöp evler hakkında gelen şikayetlerin anında değerlendirmeye alındığını söyledi.




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