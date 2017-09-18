Biçerdöveri gelin arabası yaptı

Zile ilçesinde tarım sektörü ile uğraşan Cihan Onur (23) hayatını Rabia Onur (23) ile düzenlenen düğün töreni ile birleştirdi. Gelin arabası olarak süslenen biçerdöverin ön camına ’ömrümün hasadı’ yazısı asıldı. Kamyon, tır, otobüs ve traktörü gelin arabası olarak medyada gören vatandaşlar ilk defa biçerdöverin gelin arabası olarak kullanılmasının şaşkınlığını yaşadı. Damadın 3 arkadaşının da biçerdöverle katıldığı konvoyda 4 biçerdöver önde otomobiller arkada şehir turu yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Şehir turu öncesinde halay çeken çift gönüllerince eğlendi. Sıra gelinin biçerdövere binmesinde geldiğinde ise zor anlar yaşandı. Gelinlikle biçerdövere binmekte zor anlar yaşayan geline damat ve yakınları yardım etti.

Gelini almaya gelenlere sürpriz oldu

Damat Cihan Onur, çocukluktan beri kurduğu hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Tarım işiyle uğraşıyorum, yıllardır düğünümde yapmak istedim ve büyükte bir emek sarf ettik. Her şey de güzel oldu. Daha önce kamyonla, tırla, şoförlü araçlar gelin arabası yapılmış. Daha önce biçerdöverle gelin arabası yapılmadığı için biçerdöveri tercih ettik. Gelin almaya katılanlardan kimsenin haberi yoktu, sürpriz oldu” dedi.

Gelin Rabia Onur ise değişik bir duygu yaşadıklarını ifade ederek, “Arkadaşları katkı sağladı, herkes yardımcı oldu. İlk başta olumsuz düşünsem de eşimin çocukluk hayalini geri çevirmedim. Gelinlikle araca binmenin zorlukları oldu. Üstesinden geldik” diye konuştu.

Düğün fotoğrafçısı Gökhan Polat, iki yıl önce çekimlerde itfaiye aracı kullandığını ve çok dikkat çektiğini, biçerdöverin gelin aracı olarak kullanılmadığını gördüğünü, damadın işinin de uygun olduğu için çekimde tercih ettiklerini kaydetti.