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11 Haziran 2018 13:02

Bin 600 derecelik çalışma şartlarına işçilerden Ramazan ayarı

Tokat’ta metal döküm fabrikasında çalışan işçiler, Bin 600 derecelik çalışma şartlarında oruç tutabilmek için vardiya değişimine gitti.

Bin 600 derecelik çalışma şartlarına işçilerden Ramazan ayarı

11 Haziran 2018 13:02

İşçiler ay boyunca çalıştıkları fabrikayı sahurdan sonra açıp, öğlen saatlerinde kapattı.


Tokat’ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metal döküm fabrikası çalışanları erittikleri metalin ısısının 1600 dereceyi bulmasının oruç ibadetlerine etki edeceği düşüncesiyle ortaklaşa aldıkları kararla vardiya sistemlerinde değişikliğe gitti. Ay boyunca sahurdan sonra saat 4 gibi işe gelen işçiler, öğlen saatlerinde paydos ederek Ramazan ayında ibadetlerine de devam etti. Döküm için kullanılan metal hammaddenin özel kazanlarda 1600 dereceyi varan ısılarda eritilebildiğini söyleyen İşletme Müdürü Mustafa Aydoğan; “Ramazan’da zorlandığımız için sıcakta gece saat 4’te gelip işbaşı yapıyoruz, saat 1’de fabrikayı kapatıp gidiyoruz. Elemanlar da rahat oruçlarını tutsun diye. Gece daha ferah oluyor. Arkadaşlar bu kararı hep birlikte aldık” şeklinde konuştu.




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