Bin 800 öğrenci stadyumda kurulan yer sofrasında yemek yedi

Eğitim Sen-Tokat 1’Nolu Şube öncülüğünce Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen ’Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesinin finali yapıldı. Proje kapsamında il genelinde gönüllü öğretmenler öncülüğünde seçilen gönüllü öğrenciler belirlenen dört kitabı okudu ve kitapla ilgili kompozisyon yazdı. Değerlendiren kompozisyonlardan birinci olanlara ödülleri Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda verildi. Final programı için Tokat’ın ilçelerinden gelen öğrenciler ilk olarak şehrin tarihi mekanlarını gezdi. Daha sonra GOP Stadyumunda buluşan bin 800 öğrenci aynı sofrada yemek yedi. Öğrenciler aynı zamanda bedenleriyle ’Oku’ yazısı oluşturdu. Tokat Milletvekili Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da bağdaş kurarak öğrencilerle birlikte aynı sofrada yemek yedi.

Başkan Eroğlu, Başçiftlik’ten Zile’ye, Reşadiye’den Yeşilyurt’a, Sulusaray’dan Turhal’a kadar tüm ilçelerden gelen bin 800 öğrenci ile aynı sofrada buluştuklarını ifade ederek, "Bu öğrenciler okumuş oldukları kitapları özümsediler. Okudukları kitaplarla da düşünce dağarcıklarını geliştirdiler. Bu projenin her yıl devam etmesi sağlayacağız. Böylece evlatlarımızı, gençlerimizi her anlamda donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, ülkesine, vatanına sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Çünkü her şeyin başı insandır. İnsan varsa ülke vardır, insan varsa vatan vardır, insanın kalitesi yükseldikçe o ülkenin de kalitesi yükselir. bizim çalışmamız buna yönelik bir çalışmaydı. Bin 800 öğrenci aynı sofrada kardeşçe bir araya geldi. Bu da bence çok özel bir durum oldu." diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Tokat 1’Nolu Şube Başkanı Şaban Ceylan da, "Ülkemizdeki en görkemli etkinliği şehrimizde gerçekleştirdik. Bin 800 öğrenci aynı sofrada buluştuk. Okuma gruplarımızın tamamı görevlerini bitirdikten sonra bugün final programını yapıyoruz. Öğrencilerin ödülleri dağıtılacak. Seneye bu programımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.