Tokat'ta lösemi hastalarına destek olarak farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık bin öğrenci maske taktı.

Tokat Halil Rıfat Paşa İlköğretim ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturdu. Sınıflarında öğretmenleri tarafından dağıtılan maskeleri takan öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Okul bahçesinde yaklaşık 200 öğrenci LÖSEV yazısı ile birlikte kalp oluşturdu. Bine yakın öğrencinin katıldığı etkinlikle ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri lösemili çocuklara destek olmak için bir araya geldi. Ayrıca öğrenciler kantin harçlıklarından lösemi çocuklar için oluşturulan sandığa para yardımı yaparak destek verdi.

Okul Müdürü Saadettin Aktaş, lösemili çocuklar haftası nedeni ile lösemi çocuklara destek olmak için düzenledikleri etkinlik kapsamında bine yakın öğrencinin maske takarak farkındalık oluşturduklarını söyledi. Öğrencilerin etkinlikte lösemili çocukların yaşadıklarını hissetmeye çalıştığını belirten Aktaş, ayrıca çocukların okul harçlıklarından destekte bulunduğunu aktardı.

"Takılan her maske bir umuttur"

Okul Aile Birliği Başkanı Seval Doğan, Lösev'e dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “2 Kasım'da lösemili çocuklar benim için maske takarmısınız? diyor. Bizde maskelerimizi takıyoruz ve onlara bugün umut oluyoruz. Takılan her maske bir umuttur diyoruz” dedi. Maske takan öğrencilerde lösemili çocukların yaşadıklarını hissetmeye çalıştıklarını biran önce sağlıklarına kavuşmalarını beklediklerini kaydetti.