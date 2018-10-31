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Bisikletli yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu

Tokat’ta bisikletli yaşlı adamın şehirlerarası yolda traktörün römorkuna tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Tokat'ta bisikletli yaşlı adamın şehirlerarası yolda traktörün römorkuna tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.


Tokat-Turhal karayolunda çift römork bağlı olan traktörün arkasına tutunan bisikletli yaşlı adamı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir eliyle traktöre tutunarak bisiklet süren yaşlı adam kilometrelerce yoluna devam etti. Traktör şoförünün farkında olmadığı tahmin edilen tehlikeli yolculuk sırasında yaşlı adam uyarılara aldırış etmedi.

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