Bodrum Karaada’ya zıpkınla balık avlamak için bir arkadaşıyla giden inşaat mühendisi Emre Kaya (35), Kaçakçı koyunda tüpsüz dalış yaptığı sırada vurgun yiyerek hayatını kaybetmişti. Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin arından bekar olduğu öğrenilen Kaya’nın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Merkeze bağlı Gözova köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kaya’nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Olay; Bodrum Karaada kıyısına zıpkınla balık avlamaya giden serbest dalgıç Emre Kaya, zıpkınla vurduğu orfoz balığının kayanın arasından çıkartabilmek için bir kaç kez dalış yaptı. O esnada su üzerinde bekleyen arkadaşı Hasan Hopaç, denizden su kabarcığı çıkması üzerine durumdan şüphelenerek şnorkeli takıp baktığında vurgun yiyen Kaya’nın aşağı doğru battığını gördü. Hopaç’ın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri Kaya’nın cansız bedenini suyun derinliklerinden çıkardı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Emre Kaya’nın bilişimcilik işiyle uğraştığı kaydedildi.