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29 Mayıs 2018 11:42

Bu çiçek sadece ezanın okunmasıyla açıyor

Türkiye’de nadir olarak görünen ve akşam ezanının okunmasıyla birlikte açan ’ezan çiçeğini’ görenler şaşırıyor.

Bu çiçek sadece ezanın okunmasıyla açıyor

29 Mayıs 2018 11:42


Tokat’ın Zile ilçesinde belediye kültür evinde bulanan, botanikte ’akşam çuha çiçekleri’ olarak bilinen ezan çiçeğini görenler şaşırıyor. Akşam ezanı okunması ile birlikte titreşimle açan sarı renkli çiçekler, sabah ezanıyla kapanıyor. Zile Belediyesi kültür evinde özel bakımları yapılarak yetiştirilen bu çiçeklere vatandaşlar ve şehir dışından gelenler yoğun ilgi gösteriyor.


Ziraat mühendisi Fikret Eşat, "Botanikte ’akşam çuha çiçekleri’ olarak bilinen, halk arasında ezan çiçeği olarak yetişen bu nadide bitki ilçemizde de yetişmektedir. Akşam saatlerinde ezan sesiyle birlikte çiçekte bir hareketlenme başlayarak açma hadisesi gerçekleşmektedir. Ezanın bitimiyle birlikte tamamen çok parlak sarı bir çiçek açarak tüm ilçemiz vatandaşlarımızı cezp etmektedir. Sabah ezanı, gün ışımasıyla birlikte tekrar kapanan bu çiçek birkaç gün böyle devam ettikten sonra tamamen ortadan kalkmaktadır. Çok yıllık bir bitki olduğu için devam eden yıllarda da kendisini göstermekte, halkın da büyük beğenisi ve dikkatini çekmektedir" dedi.




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