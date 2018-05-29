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29 Mayıs 2018 11:37

Bu mağazada para geçmiyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren ’İhtiyacın olmayanı paylaş yürekler ısınsın’ mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların umut kapısı oluyor.

Bu mağazada para geçmiyor

29 Mayıs 2018 11:37

Kullanılmayan ikinci el giysi ve ev eşyalarının yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak verildiği mağazadan her ay ortalama 200 kişi ihtiyaçlarını gideriyor.


Zile Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren mağaza 2 yıldır 11 katlı iş merkezinde hizmet verirken, kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Hafta açık olan mağaza da para kullanılmıyor. Evlerdeki işe yarar durumda olup kullanılmayan eşyaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan mağazadan faydalanmak isteyenler dilediğini alabiliyor.


Yardım mağazasının büyük ilgi gördüğünü belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "Biliyoruz ki insanlara hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yine biliyoruz ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşumuz kim olursa olsun. Eğer bir sorunu varsa paylaşmamız gerekir. Zile Belediyesi olarak bu güzel projeyi ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlerde giymediğimiz giysilerimiz, temiz, ütülü ve askılı alıyoruz. Veya eşyaları alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine kimliğine bakmadan, ihtiyacı kadar alsın diyoruz. Çok sayıda eşya geliyor. Yine aynı şekilde de ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Bol bol dua alıyoruz. Toplumda huzurlu bir ortam için, sosyal barış adına çok önemsiyoruz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.




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