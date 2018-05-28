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28 Mayıs 2018 11:58

Bu tavuklar sahibinin komutlarıyla hareket ediyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde belediye işçisi olarak çalışan Mehmet Ceylan tavuklarına verdiği özel eğitimle hareket etmelerini sağlıyor.

Bu tavuklar sahibinin komutlarıyla hareket ediyor

28 Mayıs 2018 11:58


Zile Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Mehmet Ceylan (45), 15 yıldır hobi olarak uğraştığı tavuklarını ilk doğduğu günden başlayarak özel olarak eğitiyor. Eğitim sonucu tavuklar sahibinin ’kümese’ diye seslenmesiyle kümese giderken, ’gelin’ komutuyla da kümesten çıkıyorlar. Sahibinin üzerinden inmeyen 21 tavuk aynı sesli komutları başkasından alınca ise hareket etmiyor.


Tavuklarını kargalardan korumak için ilk olarak bu eğitime başladığını sonrada geliştirdiğini belirten Mehmet Ceylan,"Bu işe hobi olarak başladım. Yaklaşık 15 senedir yapıyorum. Hoşuma gidiyor tavuk beslemek. Bir, iki günlük civcivken alıyorum ve bu eğitimleri yapıyorum. Eğitimleri küçüklükten başlıyor. Kimisi korkarak girdiğini söylüyor ama hiç alakası yok. Bunlar şuan 3 aylıklar. Bunları küçüklükten beri ’kümese’ diye eğitiyorum. Yaklaşık bir aydır da hiç uğraşmıyorum, sağdan soldan toplamıyorum tavuklarımı. Kümese dediğimde hepsi kümese giriyor. Şuanda 21 adet tavuğum var. Köpeklerin eğitildiğini gördüm. Koyunların eğitildiğini gördüm. Neden tavuklar eğitilmesin dedim." ifadelerini kullandı.




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