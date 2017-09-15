Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Tokat
  •  » “Büyük Maharetler Küçük Yaşlarda Kazanılır” Projesi 3. Dönem Mezunlarını Verdi
15 Eylül 2017 17:40

“Büyük Maharetler Küçük Yaşlarda Kazanılır” projesi 3. dönem mezunlarını verdi

Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkez’nde “Büyük Maharetler Küçük Yaşlarda Kazanılır” projesi 3.

“Büyük Maharetler Küçük Yaşlarda Kazanılır” projesi 3. dönem mezunlarını verdi

15 Eylül 2017 17:40

dönem mezuniyet töreni düzenlendi.


Tokat’ta yaklaşık 3 yıldır binlerce kişiye ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren Hanımeli Kültür ve Sanat merkezlerinde yaz kursları sona erdi. Kurslara katılan 8-15 yaş grubu (çocuk) ve 16 yaş ve üzeri yetişkinler ayrı gruplar halinde aldığı eğitimler sayesinde yaz dönemi dolu dolu geçti. Katılımcılılar bir yandan eğitim alırken diğer taraftan da sosyal etkinliklerle boş vakitlerini değerlendirme fırsatı buldu. Tokat Belediyesi Hanımeli yaz kursları talepler doğrultusunda; pastacılık, resim, gitar, el sanatları, dikiş, dil kursları, Kur’an-ı Kerim, işaret dili, fıtness-plates, cilt bakımı-kuaförlük vb. alanlarında eğitimler verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç