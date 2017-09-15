dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Tokat’ta yaklaşık 3 yıldır binlerce kişiye ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren Hanımeli Kültür ve Sanat merkezlerinde yaz kursları sona erdi. Kurslara katılan 8-15 yaş grubu (çocuk) ve 16 yaş ve üzeri yetişkinler ayrı gruplar halinde aldığı eğitimler sayesinde yaz dönemi dolu dolu geçti. Katılımcılılar bir yandan eğitim alırken diğer taraftan da sosyal etkinliklerle boş vakitlerini değerlendirme fırsatı buldu. Tokat Belediyesi Hanımeli yaz kursları talepler doğrultusunda; pastacılık, resim, gitar, el sanatları, dikiş, dil kursları, Kur’an-ı Kerim, işaret dili, fıtness-plates, cilt bakımı-kuaförlük vb. alanlarında eğitimler verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.