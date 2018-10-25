Büyükbaş hayvan hırsızları kaçamadı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yapılan uygulamada araçtan inerek ormanlık alana kaçan büyükbaş hayvan hırsızları yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Reşadiye ilçesine bağlı Karlıyayla köyü Irmak Mahallesi D-100 karayolunda yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi. Jandarmanın dur ihtarına karşılık vermeyerek aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan H.Y. menfez içerisinde, S.Y. ise olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerindeki köprü altında saklanırken yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli araçta yapılan kontrolde 3 adet simental cinsi büyükbaş hayvanın olduğu tespit edildi. Büyükbaş hayvanların kulak küpü numaralarından yapılan kontrolde Reşadiye İlçesi Hasanşeyh Beldesi'nden M.A'ya ait olduğu belirlendi. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Niksar Kapalı Cezaevine gönderildi.