Çamiçi Yaylasında içme suyu göleti su tutmaya başladı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın büyük gayretleriyle başlayan Niksar Çamiçi Yaylası İçme Suyu Göleti yüzde 90 seviyelerinde tamamlandı. 2014 yılında Niksar’da yaşanan kuraklık nedeniyle büyük bir su sıkıntısı yaşanmıştı. Bu konuyla alakalı dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na dosya sunan Başkan Özcan, Çamiçi Yaylası İçme Suyu Göleti’ni Niksar’a kazandırmıştı. Gölet çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özcan, gölet inşaatının yüzde 90 seviyelerinde tamamlandığını bildirdi.

Başkan Özcan,"Çamiçi İçme Suyu Göletimiz yüzde 90 seviyelerinde tamamlanarak, su tutmaya başladı. İnşallah burada hem kar yüküyle hemde bölgede ki derelerin beslemesiyle göletimiz yaklaşık 1 milyon metreküp su hacmine sahip olacak. Bilindiği üzere 2014 yılında ilçemiz büyük bir kuraklık yaşamış ve çok büyük sıkıntılar çekmiştik. 2011 yılından süregelen su çekilmesi 2014 yılında en üst seviyeleri görmüştü. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı sayın Veysel Eroğlu beye Çamiçi Yaylası İçme Suyu Göleti ile ilgili bir proje sunmuştuk. Kendileri bu konuda bizlere destek vererek bu göletin yapılmasına vesile olmuştu. Kendilerine tekraren teşekkür ediyorum. Bizlerde bu bölgede hem arıtma tesisimizi hem de ishale hatlarımızı kurarak Çamiçi Yaylamız ile Niksar’ımızın su konusunda 100 yıllık ihtiyacını karşılamış olacak" dedi.