Camide ücretsiz çorap uygulaması

Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü Camii’nde örnek uygulama köy halkının yanı sıra caminin Uluslararası D-100 karayolu üzerinde bulunması nedeni ile yolcuların beğenisini kazanıyor. İnsan sağlığının korunması ve caminin temiz tutulması amacıyla başlatılan “Ücretsiz Çorap" uygulaması” ile camiye çorapsız girilmesi, mantar türü hastalıkların bulaşması ve halıların kokmasını önlemek, hijyenik ve daha temiz bir ortam sağlanması hedefleniyor. Cami İmamı Turan Arslan, 2,5 yıldır görev yaptığı Çakmak köyünde her cuma günü lokum bisküvi meyve suyu ayran ve soğuk su ikram ediyor. Ayrıca camide yapılan stantta cemaate çorap, takke, gül suyu, şeker ikramı yapıldığını ifade eden Arslan, "Camimiz uluslararası D-100 karayolu güzergahı üzerinde olduğu için yolculuk yapanların burada mola vererek namaz kılanlar için bazı imkanlar sunduk. Bazen çorap sıkıntısı oluyor. Bu anlamda ücretsiz çorap uygulamamız var. Ayrıca cami girişinde yaptığımız stantta vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirebildikleri bir panomuz var. Vatandaşlar camimizin temizliği konusunda bizlere kendi el yazıları ile notlar yazıp bize teşekkür ve şükran sunarak güler yüzlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Yolda mola veren yolcular ve cami cemaati bu uygulamanın bütün camilerde örnek olmasını temenni ediyor" dedi.