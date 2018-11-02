Cep telefonu ile konuşurken karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

Tokat'ta cep telefonuyla konuşarak dalgın şekilde karşıya geçen kadına otomobil çarptı.

Olay, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda Cumhuriyet Meydanı'nın önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Elindeki cep telefonuyla konuşarak dalgın bir şekilde karşıya geçen kadına bir otomobil çarptı. Ayakları yerden kesilen talihsiz kadın, sırtüstü yola düştü. Kadının ayağından fırlayan ayakkabı hareket halindeki bir başka otomobilin üzerine düşerken, yaya ve şoför olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Şehir polis kameralarına da yansıyan kaza, farkındalık oluşturmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" başlığı ile yayınlandı.