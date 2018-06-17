Ceviz büyüklüğünde kiraz

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyü kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazar oluşturuyor. Yüzde 90’ın geçimini meyvecilikten sağladığı köyde 59 bin 870 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Erkenci ve geç dönem kiraz meyveleri arasında ise iri taneli ceviz büyüklüğünde olan "ziraat 0900" cinsi kiraz dikkat çekiyor.

En çok ihracatı yapılan “Türk kirazı”

Eski Belde Belediye Başkanı ve Komisyoncu Erdal Kiran, "ziraat 0900" toplandıktan sonra tazeliğini ve dayanıklılığı koruması, iri taneli olması ile diğer kiraz çeşitlerinden farklı bir ürün olduğunu kaydetti. Ziraat 0900 cinsi kirazın en çok ihracatı yapılan Türk kirazı olduğunu ifade eden Kiran, "Normal bir kiraz 18-20 kalibre iken ziraat 0900 kirazlar 28-30 kalibre. İhracatın özellikle 0900 tercih etmesinin nedeni şoklamaya girdikten sonra çatlamaması. Diğer çeşitler şoklamada çatladığı için o çeşitleri ihracatçılar almıyor. Ziraat 0900 ana vatanı Türkiye olan dünyanın en kaliteli kiraz çeşidi" dedi.

Fiyatı da diğer kirazlara göre iki katı

İri taneli kirazın fiyatı ile de diğer çeşitlerden ayrıldığını belirten Kiran, "Hem ihracatın hem iç piyasanın 0900 kirazı alması nedeniyle çok ciddi fiyat farkları var. Şu an iç piyasada topladığımız bazı kiraz çeşitleri 1.5 - 2 lira iken ziraat 0900 kiraz çeşidi 3-4 lira arasında değişiyor. İhracat aldığında bu fiyat daha da yükseliyor. Bu sene Türkiye genelinde hava şartlarının yeterli derece soğuklamayı almaması baharın erken gelmesi nedeniyle kirazda aşırı yoğunluk oldu. Bu nedenle fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 30 civarında düşüş var. Geçen yıl ihracat kiraz 5-5 buçuk lira iken bu sene 3-3 buçuk liraya verdik. Ziraat 0900 çeşidi diğer kiraz çeşitlerine göre üretimi az. Bunun nedeni de verim miktarının düşük olması. 10 yaşında aynı standartlarda bir kiraz 100 kilo meyve verirken, 0900 çeşidi 20-25 kilo meyve veriyor. Tek bir tanesi yaklaşık 20 gram gelir. Diğer kiraz çeşitleri ise 9-10 gram gelir" ifadelerini kullandı.