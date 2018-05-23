Çiçeğinin kilosu 120 lira, yağı 5 bin avro

Akzambaklar şehir olarak anılan Tokat’ta, zambak yetiştiriciliği eskisi kadar olmasa da bağlarda dededen kalma yöntemlerle devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun marka şehir olma yolunda sloganlarından bir tanesi olan "Akzambaklar şehri Tokat’ta" akzambak üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde 1972 yıllarında zambak yetiştirmeye başlayan 3 çocuk babası Fikret Aydemir, emekli olduktan sonra zambak üretimine ağırlık verdi. Hobi olarak 15-20 soğanla akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir, son 5 yılda akzambak soğanını 2 bin 500’e çıkartarak ticari üretime başladı. Aydemir, akzambak çiçeğinin kilosunun 120 TL, yağının 5 bin avrodan satıldığını ifade ederek, "Akzambak soğanından çoğaltılıyor. 2 bin 500 akzambaktan 15-20 bin adet soğan yavrusu almayı bekliyorum. Soğanların fiyatı da yılına göre 1 liradan 4 liraya kadar çıkıyor. Senede bir defa açıyor ama açmasına da değiyor. Kokusu çok güzel, aroması çok güzel. Akzambakların reçeli yapılıyor. Kolonya, sabun imalatına başlamayı düşünüyoruz" dedi.

Akzambaklara talebin çok olduğunu yeni başladıkları için talepleri yetiştiremediklerini ifade eden Aydemir, "Tokat’ın sembolü olan akzambaklar diğer şehirlerdekine göre aroması çok değişik. Buradaki fiyatta biraz pahalı" diye konuştu. Zambak yetiştiriciliğinin oldukça kolay ve masrafsız olduğunu belirten Aydemir, çok fazla bakım istemeyen çiçeğin yılda bir defa çiçek açtığını sözlerine ekledi.