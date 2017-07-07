Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 17:06

Çiftler evlenmek için 07.07.2017’yi seçti

Tokat’ın Niksar ilçesinde 15 genç çift evlenmek için aynı gün ay ve yılı seçti.

Çiftler evlenmek için 07.07.2017’yi seçti

07 Temmuz 2017 17:06


Niksar’da evlilik hazırlığı yapan 15 çift, evlenmek için ay, gün ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini seçti. 14 Şubat gibi özel günlerin yanı sıra, ardışık, kafiyeli ya da aynı rakamlardan oluşan tarihlerde nikah talepleri her sene olduğu gibi bu senede arttı. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen 15 çift, nikah için sıraya girdi. Çiftler, Niksar Belediyesi’nde düzenlenen törenle dünya evine girdi.


Nikah kıyan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, normal zamanlardan daha yoğun bir şekilde nikah kıydıklarını belirterek çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:49
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!