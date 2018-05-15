Çinli kadın Erdoğan sayesinde Türkçeyi öğrendi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitimlerini başarı ile tamamlayan 537 kursiyer düzenlenen törenle belgelerini aldı. Okur yazarlık belgesi alan kursiyerler arasında birde Çinli bir kadın vardı.

Türkiye’ye geldikten sonra Ayşe Şahinkol ismini alan 39 yaşındaki Çinli Xuehuı Zhang, katıldığı kursta hem Türkçe’yi hem de okur yazarlığı öğrendi. Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen diploma töreninde Şahinkol, Reşadiye adlı birde şiiri okudu.

Şahinkol’un 2007 yılında Duba-i’de tanıştığı Mustafa Şahinkol ile evlenip 2008 yılında Türkiye’ye gelerek Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşamaya başladığı öğrenildi.

Kursiyerlerin fedakarlık yapıp, kurslara katılım sağladıklarını ifade eden Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, “Günlük hayatın koşuşturmacasında belli bir yaştan sonra yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bu gün burada iki talep öne çıktı. Kursların devamı, bu aldığınız kurslar ilk kademe kurslarıdır. Bunu tabi ki devamı da var. Burada önemli olan sizin talep kâr olmanız, istekle bu kurslara devam etme azminiz olduğu süreçte biz bu kurslar 12 ay boyunca siz ne zaman sterseniz o tarihlerde açmaya söz veriyoruz. Bu kurslar biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan hanım efendinin çağrısıyla başladı. 81 İlin valiliğinde görev kabul edilip bu iş başladı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk ve AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Sefa Yiğit kursiyerlerin diplomalarını takdim etti.