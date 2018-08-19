Tokat’ın Erbaa ilçesi Hacıali ve Canbolat köyleri hudutlarında yol kenarında, ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacının tahrip edildiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin çıra elde edebilmek için ağaç gövdelerini kesici aletler ile oyduğu ve bazı ağaçların gövdesinin tahrip edilmesinin basın yayın organlarında yer almasının ardından Tokat Valiliği inceleme başlattı. Tokat Valisi Ömer Toraman ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere yetkililerce mahalinde yapılan inceleme ve tespitlerde, Hacıali köyü hudutlarında 34 adet, Canbolat köyü hudutlarında da 10 adet sarıçam ağacının gövdesinin çıra çıkarmak amacıyla yaralandığı, 2000’li yılların başından bu yana ağaçlardan çıra çıkarma işinin yapıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çıra almak amacıyla gövdesi kesilip yaralanan sarıçam ağaçlarının gövde ve dalları canlı, ibreleri yeşil, ağaçlarda herhangi bir kuruma belirtisi bulunmamakta ve ağaçlar hayatiyetini devam ettirmektedir. Gövdeleri yaralı sarıçam ağaçlarının, yaralı yerleri ivedilikle kapatılmak suretiyle tedavi süreci başlatılmıştır. Gövdesi yaralı ağaçlarla birlikte çevredeki diğer ağaçların da her türlü müdahaleye karşı korunması için tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi ve el birliği ile çalışarak duyarlılık oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Yetişmesi için yılların geçmesi gereken ormanlarımızın korunması için hassasiyet göstererek sosyal medyada ve basında konuya dikkat çeken, duyarlılık oluşturan tüm vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.”

Öte yandan yapılan açıklamada ayrıca ağaçların tahrip edildiği alanların vatandaşların eskiden beri piknik alanı olarak kullandıkları ancak piknik ve mesire alanı olarak tescili olmayan yerler olduğu, vatandaşların tescilli piknik ve mesire alanlarımızda piknik yapmaları gerekmekte olduğu bildirildi.