Çıraklık yapmadan 20 günde kuaför kalfası oluyorlar

Tokat’ta erkek kuaförü ve eğitmen olarak hayatını sürdüren 36 yaşındaki Menderes Bayır, yaklaşık 1,5 yıl önce daha önce meslekle hiç alakası olmayan kişilerden hızlı bir şekilde kuaför olmak için gelen talepler üzerine bir program geliştirdi. Yaklaşık 20 günlük hızlandırılmış eğitimle kalfa düzeyinde saç kesimi yapabilecek öğrencilerin de yetiştirmeye başlayan Bayır, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile Türk dünyası ve Arap ülkelerinden de öğrencileri Tokat’ta misafir etmeye başladı. Bayır, hızlandırılmış kurs sayesinde uzun eğitim süreleri nedeniyle iş bulamamış gençlere iş, eleman bulamayan meslektaşlarına da eleman yetiştirdiklerini söyledi.

Bayır,"Son 1- 1.5 yıldır özellikle mesleği hiç bilmeyen kişilerin, mesleği öğrenmeye yönelik talepleri oldu. Bunun mümkün olacağına inandım. Sıkıntımız var çırak bulamıyoruz. Çırak bulamadığımız için de personel yetiştiremiyoruz. Bu bağlamda da hem personel eksikliğimizi gidereceğimiz, hem de işsiz olan kardeşlerimize iş istihdamı sağlama adına böyle bir eylem gerçekleştirdik. Bizim bir arkadaşımız Bursa’dan geldi, Bursa’da mesleğimizi devam ettirecek. Diğer arkadaşımız Türkmenistan’dan geldi, Irak Erbil’de mesleki eğitimini devam ettirmek istiyor" ifadelerinde bulundu.

Kuaför kalfası olabilmek için kente Bursa’dan gelen ve 20 gündür eğitim gören Emrecan Gülbahar, tamamladığı 20 günlük bir eğitim süreci öncesinde bu işi yapabileceğine kendisinin de inanmadığını söyleyerek, kurs sonunda herhangi bir salonda kalfa olarak çalışabilecek duruma geldiğini dile getirdi.

Türkmenistan’da 5 yıl kaldıktan sonra Erbil’de erkek kuaförü olarak çalışmayı planlayan Ahmet Alparslan ise "Burada hızlı bir şekilde kuaför eğitimi alındığını duydum. Yaklaşık da bir aydır eğitim alıyorum. Erbil’e gideceğim ve oraya gideceğim cesareti kendimde buldum" şeklinde konuştu.