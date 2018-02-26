Çocuk istismarına siyah eldivenle tepki

Tokat’ta yaklaşık 15 sivil toplum örgütüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten kadınlar kurdukları ’Tokat Kadın İnisiyatifi’ platformuyla çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bir eylem gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar tarafından, ’Senin çocuğun olsaydı, yine susar mıydın’ temasıyla düzenlenen programda konuşan Meryem Çağlar, "Tokat Kadın İnisiyatifi olarak bugün buraya toplum olarak vicdanlarımızı derinden sarsan; kadın, çocuk ve hatta hayvanlara yönelik cinsel saldırılara karşı sessiz kalmamak ve ortak tepki oluşturmak adına toplanmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki cinsel istismar konusu insanlığın bir sorunu olarak her toplumda yaşanıyor. Ancak bu sorunu cesaretle konuşabilen, üzerine gidebilen toplumlar çözüm noktasında yol kat edebiliyor" dedi.

Kadınların farkındalık oluşturmak için neden siyah eldiven taktıklarını da anlatan Çağlar, "Biz burada siyah eldivenlerimizi giyip, bu şekilde durarak, çocuğumuzun bedenine dokunmayın, çocuk istismarına hayır demek için hep beraber Tokat’tan ellerimizi kaldırıyoruz. Çocuklarımızın bedenleri üzerinden kirli ellerinizi çekin, çocuklarımızın bedenine dokunmayın mesajı veriyoruz buradan bütün kamuoyuna" diye konuştu.

Etkinliğe destek veren kadınlardan Sıddıka Kaya da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı atılımla talep ettikleri yasaların çıkacağını ve sonrasında da bu zulmün son bulacağına inandığını söyledi. Eyleme katılan Hülya Altunsoy ise etkinliğin her ne kadar devlet bu konuda yasal yaptırımları uyguluyor olsa da amaçlarının bu meselenin hukuki ve cezai yollarının tartışılması olduğunu dile getirdi.