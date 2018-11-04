Çocuklardan LÖSEV'e destek klibi

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde kreş öğrencilerinin 'Can ol, kan ol, LÖSEV'e hayat ol' sloganı ile hazırladığı klip sosyal medyada beğeni topladı.

Zile ilçesinde kreş öğretmenleri LÖSEV haftasında farkındalık oluşturmak için öğrencileriyle birlikte bir klip hazırlayıp sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni toplayan klibin çekimleri Zile kalesi ve okul bahçesinde yapıldı. Yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocukların performansı dikkat çekti.

LÖSEV'in başlatmış olduğu 'Maskeni tak fotoğrafını paylaş' kampanyasına kreş öğrencileriyle destek vermek istediklerini belirten kreş sahibi Zeynep Balahur, "Güzel bir klip hazırladık. Hazırlanan klibi sosyal medyada paylaştık ve güzel beğeniler aldık. Umarım lösemili çocuklarımızın sesine biraz olsun faydamız olmuştur. Çalışmamızı 'Can ol, kan ol, LÖSEV'e hayat ol' sloganı ile yaptık" dedi.

Kreş Psikologu Büşra Hilal Bolatkesen ise çocukların bu yaşlarda sorumluluk sahibi olmaya başladıklarına dikkat çekerek, "Bu güzel bir başlangıç oldu. Lösemili kardeşlerine destek oldular. Çocuklar bu klibi yapmakla güçleri yettiğince lösemili kardeşlerinin yanlarında olduklarını gösterdiler" şeklinde konuştu.