'Çocuklarınızı okula aç göndermeyin' uyarısı

Diyetisyen Tuba Ödübek, anne ve babalara çocuklarını okula göndermeden mutlaka kahvaltı yaptırmaları tavsiyesinde bulunarak, "Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri saptanmıştır" dedi.

17 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi uzmanlar öğrenci ve velilerini beslenme konusunda uyarıyor. Tokat Fizyomer Tıp Merkezi Diyetisyeni Tuba Ödübek, okul döneminde öğrencilerin okul başarısı yanında, büyüme ve gelişmeleri ile sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğunun ortaya konulduğu ifade eden Ödübek, “Çocuklukta başlayan şişmanlığın erişkin yaşlarda da devam ettiğini ispatlayan birçok çalışma mevcut. “Çocuktur yesin de yeter ki” düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu da toplumda erken yaşta kazanılacak en önemli alışkanlığın yanlış temellere oturmasına sebep oluyor. Çocuklar duyduklarını değil gördüklerini yaparlar. Sevgili anneler-babalar çocuğunuzda kilo problemleri, diş çürümesi, demir eksikliği, vitamin-mineral eksikliği olmasını istemiyorsanız rol modeli olarak beslenme alışkanlıklarınızla örnek olmalı ve çocuğunuzu yanlış tercihlerden korumalısınız” dedi.

"Çocuğunuzu okula kahvaltı yapmadan göndermeyin"

Okul döneminde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Ödübek, “Okul döneminin açılmasıyla çocuklarımız artık gününün büyük çoğunluğunu okulda geçiriyor. Bu da beslenmesinin büyük bölümünü orada yapacağı anlamına geliyor. Peki çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi nasıl öğretebiliriz? Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına rağmen çocuğun geç yatması, erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, ailenin kahvaltı yapma alışkanlığının olmaması, anne-babanın zaman ayırmaması gibi sebeplerle ne yazık ki en çok atlanılan öğün oluyor. İlk adım olarak ne olursa olsun birlikte bir kahvaltı yapın. Çocuğunuz okula aç giderse simit/poğaça/açma vb. yağlı ve beyaz undan yapılan yanlış tercihlere yönelecek. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri saptanmıştır. Çocuğunuzun hafızasını kuvvetlendirmek için kahvaltıda ona doğal havuç ve portakal suyu içirin. A vitamini sayesinde ezberini kuvvetlendirmiş olursunuz. Sofra düzenine çocuğunuzu kesinlikle alıştırın. Evde mümkünse düzenli saatlerde hep birlikte yemek yemeye gayret edin. Okuldaki yemek menülerini kontrol edin. Çocuğunuz öğlende ne yiyorsa akşam yemeği eksiklikleri tamamlayacak şekilde olmalıdır. Mesela et grubu hiç tükenmemişse akşam proteinden zengin bir yemek tercih edebilirsiniz.Okula giderken yanına mutlaka beslenme çantası verin. Aralardaki bu sağlıklı atıştırmalık onu gün boyu tok tutacak ve sağlıksız aburcuburlardan tok hissettiğinden koruyacaktır. Eğer çocuğunuzun okulunda öğle öğünü çıkmıyorsa bu beslenme çantası daha doyurucu olmalı. Öğle öğünü çıkıyorsa daha hafif olmalı. Çocuğunuza katkı maddeli, eklenti şekerli hazır gıdalar vermek yerine evde hazırlanan besin değeri yüksek gıdalar verin” şeklinde konuştu.

Beslenme çantasında neler olmalı

Örnek beslenme çantasında olması gereken besinleri Ödübek, şöyle sıraladı:

“Ev yoğurduna doğanmış meyvelerle doğal meyveli yoğurt. Doğal fıstık ezmesine batırılmış evde yapabileceğiniz grissini çubukları. Salatalık, havuç çubukları, 1 dilim kaşar peyniri. Tavuk haşlamalı, yeşillikli sandviç, ayran. Peynirli tost, havuç suyu. Yulaf, tam buğday unuyla yapılmış kek, çörek, Sade süt. 2 ceviz ve 1 meyve"