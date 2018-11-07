Çöpte atık kağıt ararken bulduğu altınları polise teslim etti

Tokat'ta kent merkezinde çöp konteynerlerinden atık kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan 63 yaşındaki yaşlı adam poşete sarılmış şekilde bulduğu altın ve ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Çay Mahallesinde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mermer (63) çöp konteynerlerinden atık kağıt, plastik toplayarak geçimini sağlarken, Yolbaşı Camii yakınlarında konteyner içerisinde poşete sarılmış vaziyette ziynet eşyaları buldu. 2 çeyrek altın, 1 adet yüzük ve çeşitli takıların olduğunu gördüğü poşeti evine götüren yaşlı adam altınların sahibinin bulunması için polise haber vermesini istedi. Olay yerine gelen polise altını teslim eden Gökhan Mermer gerekli tutanakların düzenlenmesi amacıyla önce polis merkezine götürüldü, işlemlerin tamamlanmasının ardından da evine bırakıldı.

"Biz haramı sevmeyiz"

Yaptığı işi babasından öğrendiğini belirten Ahmet Mermer, ekmeğini helalinden kazanmanın derdinde olduğunu belirtip, "Çöpten hurda toplamak için konteyner girdim. Poşetin içinde kap filan varsa alayım dedim. Poşeti açtım 2 tane kurdele altın buldum. Onu da eve getirdim, oğluma verdim ki oğlum da götür dedim biz haramı sevmeyiz, götür sahibini bul da ver dedim. Eşimle birlikte gittiler. Haram geçmesin kursağımızdan. Babam da hurdacıydı. Çöplerden hurda toplayarak ekmeğimi temin ediyorum. Tabi hastayım şu sıralar pek düzenim yok. 3 çocuğum var 1 oğlan 1 kız, onlar da hep evlendi. Eskiden simit sattım, halde çalıştık, sanayi de çalıştım. Onlar da benim sigortamı yapmayınca, mecbur kaldım çıktım. Benim aylık gelirim ne olacak işte. Devletten bir maaş geliyor ufak. 500 lira, onu da elektrik su parası anca karşılıyor" diye konuştu.

"Bir adamın kalbi temizse maddi değeri aynıdır"

Altınları bulan Ahmet Mermer'in 33 yaşındaki oğlu Gökhan Mermer'de tereddüt etmeden altınların sahinin bulunması için polisi aradıklarını ifade ederek,, "Bu bakalım kimin çocuğunun ilaç parası? Bizim kanımız temiz. Bunun sahibi kimse polis memuruna vereceğiz, polis memuru kendisi bulsun, devlet kendisi bulsun. 2 tane altın da yani, bu 20 tane de olabilir 100 tane de, 1 milyon tane de. Bir adamın kalbi temizse maddi değeri aynıdır. Haramın binası olmaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan polis ekipleri çöp konteynere yanlışlıkla atıldığı değerlendirilen altınların sahibinin bulunması için çalışma başlattı.