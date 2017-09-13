Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Eroğlu’na Türkiye ikinciliği ödülü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca ATO Congresium’da düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile yapıldı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmalar Türkiye’ye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuşmasının ardından, Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il belediyeleri arasında ikincilik ödülünü ’Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık’ projesi sahibi Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na takdim etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,"Belediyeciliğin piri olan Sayın Cumhurbaşkanımız gerek siyasette gerekse belediyecilikte her zaman bizlerin rehberi olmuştur. Biz de Belediyecilikte gönüller yapmanın önemini Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Allah’a şükürler olsun Sosyal Belediyecilikte 3,5 yılda Tokat’ta Sosyal Belediyecilikte önemli işler yaptık. Bugün bunun meyvesini çok değerli bir ödülle Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizler ziyadesiyle mutlu etti. Projenin hazırlanmasında emeği olan mesai arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında hazırlanan proje hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu,"14 medeniyete ev sahipliği yapmış ve medeniyetleri sembolleştirmiş Anadolu’nun mayası kadim şehrimiz Tokat’ımız da, tüm insanımızı 7’den 77’ye önemsiyor, onları sosyal hayata katmanın azmi ile çalışıyoruz. Bizim şehrimizdeki tek muradımız gönüllere girmek, gönüller kazanmaktır. Özel gereksinimli bireylerin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik hayata en üst düzeyde katılımını sağlamanın; gelişmiş toplumların en önemli göstergesi olduğunun bilinci içerisindeyiz" diye konuştu.