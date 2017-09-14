Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zile Belediyesi’ne birincilik ödülü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da düzenlenen ’AK Partili Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ sonrasında 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması ödül töreni düzenlenmişti. AK Partili 884 belediye içinde ilçeler kategorisinde ’Geçmişi Geleceğe Taşıyan Şehir Zile’ projesiyle Türkiye birinciliği ödülü kazanan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Ödül töreninin ardından Zile’ye dönen Başkan Vidinel, Türkiye genelinde yüzlerce proje arasından titiz bir çalışmanın sonucunda gelen ödülün kendileri için son derece mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Şehrimize değer katan projelere şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kazandığımız ödüller, çalışmalarımızda bizleri bir adım daha öteye taşıyacaktır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almak bizler için apayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Tarihi Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile tarihi doku gün ışığına çıkartılıyor. Kentsel sit alanında on bir mahalle ve 3 bin 600 konak ayağa kalkıyor. Proje kapsamında kale, çarşı, kamusal yapılar ve mahalleler yaşanabilir mekanlara dönüştürülüyor.