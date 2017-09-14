Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 12:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zile Belediyesi’ne birincilik ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ’Geçmişi Geleceğe Taşıyan Şehir Zile’ projesiyle birincilik ödülü alan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AK Partili 884 belediye içinde ilçeler kategorisinde Türkiye birincili ödülü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zile Belediyesi’ne birincilik ödülü

14 Eylül 2017 12:01


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da düzenlenen ’AK Partili Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ sonrasında 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması ödül töreni düzenlenmişti. AK Partili 884 belediye içinde ilçeler kategorisinde ’Geçmişi Geleceğe Taşıyan Şehir Zile’ projesiyle Türkiye birinciliği ödülü kazanan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Ödül töreninin ardından Zile’ye dönen Başkan Vidinel, Türkiye genelinde yüzlerce proje arasından titiz bir çalışmanın sonucunda gelen ödülün kendileri için son derece mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Şehrimize değer katan projelere şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kazandığımız ödüller, çalışmalarımızda bizleri bir adım daha öteye taşıyacaktır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almak bizler için apayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.


Tarihi Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile tarihi doku gün ışığına çıkartılıyor. Kentsel sit alanında on bir mahalle ve 3 bin 600 konak ayağa kalkıyor. Proje kapsamında kale, çarşı, kamusal yapılar ve mahalleler yaşanabilir mekanlara dönüştürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç