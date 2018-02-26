Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününe özel gençler kısa film hazırladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla AK Parti Tokat İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa film sosyal medyada paylaşıldı. Kısa filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğitimde yapmış olduğu yenilikler, gençlere sunulan imkanlar, yurtlar, sağlık alanındaki çalışmalar yer aldı. Gençlerinde duygularını dile getirdiği kısa filmin sonunda ise 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısı üzerine halkın ellerinde bayraklarla meydanlara inmesi canlandırıldı. Kısa film gençlerin hep birlikte "İyi ki doğdun Reis" sözü ile sona erdi.