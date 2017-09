Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisini çeken proje

Ankara’da 6’ncısı düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmalar arasında ikincilik ödülü kazanan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, projenin detaylarını dile getirdi. Belediyelerde sosyal politikalar kategorisinde il belediyeleri arasında ikinci olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödülü alan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ’Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık’ projesinin dalga dalga ülke geneline yayılmasını arzu ettiklerini ifade ederek, "“Engelsiz şehir Tokat” dedik ve engellilerimize şehrimizi birlikte kuralım ve engelleri birlikte aşalım diye gerçekten son derece önemli ve güzel çalışmalar yapıldı. Ödül aldığımız proje engelli kardeşlerimizle ilgili idi. Bir gün değil her gün farkındalık sloganı ile çıktığımız bu projemizde engelli kardeşlerimizi biz sadece bir gün anmayalım. Sadece engelliler haftasında onları hatırlamayalım. Biz engellilerimizi her gün hatırlayalım, her gün onların farkındalıklarını ortaya koyalım. Her daim onların yanında olalım ve bunu yaparken de halkımızı bu işin içine katalım tüm kurumlarımızla bu işleyişin içinde olalım diye başlatmış olduğumuz bir proje idi" dedi.

Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisini çekti

Başkan Eroğlu, projede her ayı bir engelli gurubuna o ayı ayırmış olmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisini çektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız: "Maşallah sadece bir hafta da yada bir günde anmadığınız bu anlamda çok güzel olmuş” dedi. Hükümetimizin de engelli kardeşlerimizle yapmış olduğu bir çok yeni düzenlemeler onların toplumda daha iyi yerlerde olması anlamında atılan adımlarda bu anlamda hükumetimizin yaptığı çalışmalara bizim yaptığımız çalışmanın adeta devamında onunla örtüşen bir çalışma oldu. Bunu da sayın Cumhurbaşkanımızda çok iyi şekilde gördü, idrak etti. Bu projenin daha iyi ve gelişmiş şekli ile devamını özellikle bizlerden ifade etti. Bu örnek projeyi diğer belediyelerimizde hem tavsiye edebileceğimizi hemde anlatabileceğimizi söyledik" diye konuştu.

’Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık’ projesi

Yılın 12 ayı engellileri sosyal hayata katmayı hedefleyen projede Ocak ayı Epilepsi, Şubat ayı İşitme Engelliler, Mart ayı Down sendromu, Nisan ayı Otizm, Mayıs Engelliler haftası ve disleksi farkındalık ayı, Haziran ayı Diyabet, Temmuz ve Ağustos ayları Neşeli Günler ve Yaz Okulları ayı, Eylül ayı Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite, Ekim ayı Görme Engelliler, Kasım ayı Ortopedik engelliler, Aralık ayı Zihinsel engelliler farkındalık ayı olarak değerlendirildi.