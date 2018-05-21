Cumhurbaşkanı’ndan ödül alarak birinci olan proje son aşamada

AK Partili 884 belediye içinde ilçeler kategorisinde ’Geçmişi Geleceğe Taşıyan Şehir Zile’ projesiyle Türkiye birinciliği ödülü kazanan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Proje kapsamında Tarihi Amasya Caddesi’nde tarihi doku gün ışığına çıkarılarak 11 mahalle ve 3 bin 600 konak ayağa kalkacak. Proje kapsamında kale, çarşı, kamusal yapılar ve mahalleler yaşanabilir mekanlara dönüştürülüyor. 17 evin cephe giydirme ve çatı onarımları tamamlanarak Temmuz ayında son halini alacak.

Projenin kentsel sit alanı içerisinde yer alan diğer 3 bin 600 adet konakların restore edilmesi için de güzel bir örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Vidinel,"Tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü Zile’miz de turizm şehri olma gayretlerimiz hızla devam etmektedir. Yakında cephe giydirmesi ve çatı onarımı devam eden evlerimizin işleri bitiyor. İlçe bölge turizmine kazandırıyoruz. Bu evlerimiz inşallah Sokak Sağlıklaştırma kapsamında tamamlandıktan sonra yöresel yemeklerimizin verildiği, konaklamaların olduğu mekanlar haline gelecek." dedi.