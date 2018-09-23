Cumhurbaşkanlığının aşure ikramına Tokat'ta yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aşure dağıtılan 13 ilden birisi olan Tokat'ta vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde öğle namazının ardından aşure dağıtımı yapıldı. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin vatandaşlara aşure ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve özel tarifi ile Tokat Valiliği tarafından hazırlanan aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 2 bin 500 kişilik aşure kısa sürede bitti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Cumhurbaşkanımız aşure ikramını her sene yapıyor. Muharremin onuncu günü ya da ilk çeyreğinde farklı bir ilde aşure dağıtıyoruz. Muharremin amacı ve anlamı belli, birlik ve beraberlik. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmek için aşure ikramını her sene yapıyor. İnşallah birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bir etkinlik olur" dedi.