Dağı taşı ceviz fidanı ile doldurdu

Ordu’nun Mesudiye ilçesinden 1973 yılında Niksar’a gelerek yerleşen Nail Yılmaz ve ailesi uzun yıllardır cevizcilik sektöründe öncü olarak faaliyetlerine devam ediyor. Hedeflerinin 50 bin fidan olduğunu söyleyen Nail Yılmaz, “Türkiye’de ve dünyada eskiden Niksar’ın cevizi çok meşhurdu, İzmir’in üzümü, Malatya’nın kayısısı, Antep’in fıstığı, Giresun’un fındığı neyse bizim Niksar’ın da cevizi de aynıydı. Ama bir baktık ki Niksar’ın cevizi 2000 yılından sonra tamamen kaybolup gitti. Niksar’da ne ceviz kalmış ne de bir şey. Yanlış politikalar yüzünden 1960-1990 ve 2000 yılları arasında ceviz ağaçları Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlığı arasında verimli ceviz ağaçları tamamı ceviz sandığı, kaplamalık ve yurt dışına ihracata gitme bahanesiyle tamamen satılmış ve Türkiye’de ceviz veren ağaç kalmamış. Bizde aile olarak ceviz yaptığımızdan dolayı 2000 yıllarından sonra bizim burada 200 dönüme yakın arazimiz vardı, buralara ceviz dikmeye karar verdik ve ceviz diktik. Ama bu cevizlerin fidanlarından çok iyi bir verim alamadık. Yeni fidanlarımızı da kardeşim Halis ile birlikte ormanın verdiği 240 dönüm araziye 10 Bin adet ceviz fidanı dikmeye karar verdik. 2014 yılında ceviz fidanı diktik ve şu anda da emeklerimizin karşılığını yeni yeni alıyoruz” dedi.

“Anlatmaya gerek yok, bürokratlar gelip görsünler”

Yılmaz Türkiye’de ceviz üretimin abartıldığı kadar olmadığını da belirterek, “Türkiye’de yetişen ceviz takriben 30-35 bin tondur. Ama Orman Bakanlığı dışarıdaki kişiler bunu çok abartıyorlar, bizim bölgemiz de yaklaşık bin ton ceviz çıkıyor, Türkiye genelinde 35 bin tona yakın ceviz üretiliyor. Bunun yüzde 80’i civarında dışarıdan ithal geliyor. Ama biz Niksar bölgesinde cevizciliği daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Geçen yıl Orman ve Su İşleri Bakanı sayın Veysel Eroğlu Tokat’a Niksar’a gelmişti. Sayın bakanımıza burada kendisine ifade ettik. Biz ceviz fidanını taşın üzerinde bile yetiştiriyoruz bize sadece orman tahsisi yapın. Kendisi genel müdürüne bölge müdürüne vatandaş ne kadar yer istiyorsa verin diye talimat vermişti. Ama 2012 yılında çıkan bir kanundan dolayı bürokratlar hiç kendileri bu işin üstüne düşmediler. Bize ceviz fidanı tahsis edilmedi, o günden bu güne olan bütün müracaatlarımızı geri çevirdiler. Biz ceviz fidanlığımızı 50 bine kadar çıkarmak istiyoruz ama şu anda 240 dönüm yere 10 bin tane ceviz fidanı diktik. Dağın taşın üzerine, bundan sonra da eğer ormandan yer bulursak 50 bine çıkarmayı planlıyoruz. Yetkili ve ilgili kişiler buralara gelsinler görsünler, boş arazileri de vatandaşa versinler. Bizim ceviz bölgesi bizim Niksar Amasya, Taşova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Koyulhisar, Suşehri, Alucra, Şebinkarahisar’a kadar Kelkit Vadisinde en az 7-8 milyon ağaç dikilir ve hem bölge hemde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmış olur. Ama ilgili yetkililer hiç bu işe bakmıyorlar nereye gitsek daire başkanları taşın üstündeki alana ağaçlık diyorlar. Biz bürokrasiden yandığımızı hiç bir şeyden yanmadık. Yani bu güne kadar nereye gittiysek hep yüzümüze kapı kapandı. Bu sorunların giderilmesi için de ilgililere sesleniyoruz. Bürokratlara sesleniyorum, anlatmaya gerek yok, gelsinler buradaki ceviz ağaçlarını görsünler, ondan sonra da taşlık yerleri bizlere tahsis etsinler bizde buraları hep ceviz fidanlarıyla donatalım” dedi.

10 bin ağaca 2 milyon TL

Yılmaz ceviz fidanlığı için 2 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, “Biz buraya 10 bin ağaca 2 Milyon TL yatırım yaptık, herhangi bir yerden teşvik destek yada hibe almadan bu yatırımı yaptık. Biz buraya yatırım yaparken bin 200 metreden elektrik getirdik, 130 metreden su çıkarttık, 750 metre yükseğe bin tonluk havuz yaptık ve 5 Bin metre damlama sistemi sulama borusu döşedik. Her ağacın dibine, 10 bin ağacın dibine de damlama sulama sistemini yerleştirdik şu ana kadar 2 milyon lira harcama yaptık, ormandan yer verilirse 50 bin ağaç daha dikmek için de her türlü harcamayı yapmaya hazırız. Bu sene dördüncü sene meyvesini alacağız inşallah ama ileriye dönük 50 bin ağaç daha yapmayı planlıyoruz her sene de yatırımlarımızı artırmayı düşünüyoruz. Anlatmaya gerek yok bürokratlar gelsinler görsünler” dedi.