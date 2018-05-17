Danişmenlilerin Başkenti Niksar’da ’Şehir Kapısı’ yapılıyor

Niksar Belediyesi tarafından Danişmend Gazi Bulvarında şehir kapısı yapımı için çalışmalar başlatıldı. Danişmend Gazi Bulvarında yapımına başlanan şehir kapısı hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"İlçemiz Danişmend Gazi Bulvarında şehir kapısı çalışmalarımıza başladık. Kapımızın şehri karşılayan kısımda Fetih ayetlerinin yazılı olduğu, çıkış kısmında ise ’Ayetel Kürsi’ olan, Danişmendli renkleri ve Selçuklu motifleriyle süslenmiş şehir kimliğini yansıtacak olan şehir kapımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.