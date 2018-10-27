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Davullu-zurnalı Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Tokat’ta lise öğrencileri davul-zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıTokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 5 yıldır uygulamaya koydukları proje kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kutlama yapıyor.

Tokat'ta lise öğrencileri davul-zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı


Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 5 yıldır uygulamaya koydukları proje kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kutlama yapıyor. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu önderliğine yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla okullarından çıkarak Gaziosmanpaşa Bulvarında vatandaşlara, esnaflara davul-zurna eşliğinde lokum ikram etti. Halkın beğenisini kazanan kutlamalarda 'Vatan sana canım feda' sloganları atan öğrencileri izleyen bir vatandaş duygusal anlar yaşadı.


75 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Karabulut, "Atatürk'ümüz olmasaydı kimin çocukları olacaktık? Bugün bizim bayramımız, Türk milletinin doğuşu. Bizim hayatımız bu" dedi. Karabulut, daha sonra öğrencilerle davul zurna eşliğinde eğlendi. Kıbrıs Gazisi Veteran Güreşçi Kamil Akdağ da öğrencilerle birlikte yürüyüşe katılarak yaşadığı sevinci dile getirdi.


Okul Müdürü Vanlıoğlu, 5 yıldır yaptıkları etkinliğin takdir görmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Davul ve zurna ile kapı kapı dolaşıp lokum ikram ediyoruz ağzımızın tadı kaçmasın diye" şeklinde konuştu.

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